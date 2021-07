Σανς - Μπακς: Άλλαξε διαιτητής λόγω κορονοϊού (pic)

Ένας εκ των διαιτητών άλλαξε πριν τον πέμπτο τελικό των Σανς με τους Μπακς, αφού μπήκε σε πρωτόκολλο του κορονοϊού.

Δεν θα χάσουν μόνο ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και ο συνεργάτης του Μάικ Μπουντενχόλζερ τον πέμπτο τελικό των Μπακς με τους Σανς (04:00, live Gazzetta, Cosmote Sport 4). Off τέθηκε και ένας εκ των διαιτητών για τον ίδιο λόγο, ο Σον Ράιτ που μπήκε και εκείνος στο πρωτόκολλο κορονοϊού. Θα τον αντικαταστήσει ο Τζέιμς Ουίλιαμς.

NBA official James Williams will serve in the role of the umpire for tonight’s Game 5 of the NBA Finals, replacing Sean Wright, who is unable to officiate due to the league’s health and safety protocols.