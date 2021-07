Team USA: Ακυρώθηκε το φιλικό με Αυστραλία λόγω πρωτοκόλλου κορονοϊού (pic)

To φιλικό της Team USA με την Αυστραλία ακυρώθηκε λόγω του πρωτοκόλλου κορονοϊού

Ο Μπράντλεϊ Μπιλ έχει μπει στο πρωτόκολλο κορονοϊού και θα αναγκαστεί να χάσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, ενώ η κατάσταση είναι δύσκολη και για τον Τζέραμι Γκραντ.

Το πρωτόκολλο covid-19 έφερε την ακύρωση του φιλικού της Team USA με την Αυστραλία, λίγες μέρες πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων.

Πλέον οι Αμερικανοί αναζητούν τον αντικαταστάτη του Μπιλ, ενώ θα πάνε στο Τόκιο με άλλο ένα φιλικό παιχνίδι να απομένει, εκείνο με την Ισπανία την Κυριακή 18 Ιουλίου.

Breaking: Team USA Men's basketball pre-Olympic exhibition vs. Australia on Friday has been cancelled (Health and Safety Protocols). pic.twitter.com/J5ex6nQ3xt