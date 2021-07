Από την χειρότερη, σε ιστορική εμφάνιση ο Μπούκερ! (pic & vid)

Ο Ντέβιν Μπούκερ από την χειρότερη φετινή του εμφάνιση, πέρασε σε μια μυθική γράφοντας ιστορία στο ΝΒΑ.

Οι Σανς τα... έχασαν στο Μιλγουόκι και αυτό έφερε την σειρά των Τελικών στο 2-2. Οι Μπακς συνήλθαν μετά την πρώτη κρυάδα και την φόρα με την οποία μπήκαν στους Τελικούς οι Σανς και πλέον έχουμε νέα δεδομένα.

Ο Ντέβιν Μπούκερ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή την πορεία και η απόδοση του είναι σημαντική για την ομάδα του. Αυτό φάνηκε και στο πρώτο παιχνίδι στο Μιλγουόκι, στο οποίο έκανε την χειρότερη του φετινή εμφάνιση, σουτάροντας με 21,4% και έχοντας 1/7 τρίποντα. Επέστρεψε όμως και αυτή η κακή εμφάνιση, έδωσε την θέση της σε μια ιστορική.

Στο Game 4 της σειράς είχε 42 πόντους, με 17/28 σουτ και έγραψε ιστορία. Έγινε ο παίκτης με τους περισσότερους συνολικά πόντους στην πρώτη του εμφάνιση στα playoffs του ΝΒΑ, ενώ από τους βασικούς παίκτες των Σανς είχε μόνος του 42 και όλοι οι άλλοι μαζί έβαλαν 38.

Επίσης έγινε ο 3ος παίκτης της ιστορίας που σκοράρει 3 φορές 40+ πόντους στην πρώτη του σεζόν, μαζί με τον Μπάρι που το έχει κάνει 5 φορές το 1967 και άλλες 3 το έχει κάνει ο Τσάμπερλεϊν το 1960.

Devin Booker (42 PTS tonight) is the 3rd player in NBA history to score 40+ points 3 times in their first postseason, joining Rick Barry (5 times in 1967) and Wilt Chamberlain (3 times in 1960). pic.twitter.com/BdCbFm4zxA