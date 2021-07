Ο Μπούκερ και η κακή του απόδοση στοίχισαν στους Σανς! (pics)

Οι Σανς δεν κατάφεραν να είναι το ίδιο καλοί στο Game 3 της σειράς με τους Μπακς και μερίδιο ευθύνης έχει ο Μπούκερ, που έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό.

Οι Μπακς επέστρεψαν στην κούρσα του πρωταθλήματος και έκαναν το 2-1 στην σειρά με τους Σανς. Το Μιλγουόκι είναι η δύναμη τους και αυτό το αποδεικνύει το 7-1 που είχαν πριν από το χθεσινό παιχνίδι.

Οι Μπακς στην έδρα τους νιώθουν καλύτερα και αυτό βγαίνει και στο παρκέ. Ο Αντετοκούνμπο σε μια μαγική βραδιά για τον ίδιο, βρήκε βοήθεια και κατάφερε η ομάδα του Μιλγουόκι να μειώσει και να μπει πάλι γερά στο παιχνίδι της σειράς.

Εκείνος που έκανε την... αρνητική διαφορά και δεν ήταν καλός αυτή την φορά ήταν ο Μπούκερ. Ο άσος των Σανς έμεινε πολύ μακριά από τον καλό του εαυτό. Αγχώθηκε και αυτό βγήκε και στα ποσοστά του. Ο νεαρός είχε μόλις 10 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, σουτάροντας με άσχημα νούμερα και έχοντας 1/7 τρίποντα.

Το 21,4% που είχε στο σουτ του είναι το χειρότερο της σεζόν και φαίνεται πως επηρεάστηκε με την πίεση ενός τόσο μεγάλου παιχνιδιού. Είναι φανερό ότι όσο απαραίτητοι είναι οι παίκτες των Μπακς στο να βοηθούν τον Αντετοκούνμπο, ακόμα περισσότερο είναι να πιάσουν καλή απόδοση οι Μπούκερ και Κρις Πολ για τους Σανς.

Devin Booker in Game 3 of the NBA Finals: 10 points 6 rebounds 2 assists 29 minutes 3-of-14 FG 1-of-7 3PT 3-of-5 FT pic.twitter.com/eo4GLw88VQ

Devin Booker struggled to find his rhythm in Game 3.



‣ 10 PTS

‣ 21.4 FG% (lowest of the season) pic.twitter.com/dAp9x7xpg5