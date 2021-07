Πέρκινς: «Δεν υπάρχει πιο χαζή ομάδα από τους Μπακς» (vid)

Ο Κέντρικ Πέρκινς για ακόμα μια φορά αποφάσισε να προκαλέσεις με τις δηλώσεις του.

Η συζήτηση στο «The Shot» άνοιξε με θέμα φυσικά τους Τελικούς του ΝΒΑ, μεταξύ Σανς και Μπακς. Μετά τον Τζέφερσον, που μίλησε για το πόσο θετικός μπορεί να είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμμπο για τους συμπαίκτες του, σειρά πήρε ο πάντα αιρετικός, Κέντρικ Πέρκινς.

Σχολίασε τους Μπακς, οι οποίοι χάνουν στην σειρά με 2-0 και σίγουρα δεν ήταν κολακευτικά όσα επέλεξε να πει, ενώ φρόντισε να αποθεώσει τους Σανς. Με αφορμή ένα βίντεο των δύο προπονητών των ομάδων ο Πέρκινς ξέσπασε.

«Οι Μπακς είναι η πιο ηλ@θια ομάδα στην ιστορία. Ο τρόπος που παίζουν μπάσκετ είναι κάτι παραπάνω από ενοχλητικός για το μάτι του θεατή».

The Milwaukee Bucks are the Dumbest Team in Finals History!!! The way that they play the game of basketball is beyond disturbing to the viewers eyes. Carry the hell on... pic.twitter.com/nyPaQ8aE41