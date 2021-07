Στα 72 του χρόνια, ο Γκρεγκ Πόποβιτς τρέχει μαζί με τους NBAers στην προπόνηση! (vid)

Η Team USA συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει της συμμετοχής τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο στο training camp του Λας Βέγκας, εκεί όπου ο Γκρεγκ Πόποβιτς δίνει το καλό παράδειγμα στους σούπερ σταρ!

Ο Τζέρι Κολάντζελο πραγματοποίησε το τελευταίο κόλπο του: τη δημιουργία της Redeem Team vol.2. Αυτής που θα διασώσει την τιμή της αστερόεσσας, αλλά και του Γκρεγκ Πόποβιτς ο οποίος υπολογίζει σε μια 12άδα γεμάτη σούπερ σταρ!

Σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται τόσο ο Κέβιν Ντουράντ, όσο επίσης οι Ντέιμιαν Λίλαρντ και Ντέβιν Μπούκερ! Οι υπόλοιποι εννέα είναι οι Μπαμ Αντεμπάγιο, Μπράντλεϊ Μπιλ, Τζέραμι Γκραντ, Ντρέιμοντ Γκριν, Τζρου Χόλιντεϊ, Ζακ ΛαΒίν, Κέβιν Λοβ και Κρις Μίντλετον.

Οι Αμερικανοί ανεβάζουν καθημερινά ρυθμούς, μαζί τους και ο Γκρεγκ Πόποβιτς, με τον Κέβιν Λοβ να ανεβάζει video όπου ο θρυλικός κόουτς συμμετέχει στο πρόγραμμα μαζί με τους NBAers. Στα 72 του χρόνια.

Popovich and the Team USA coaching staff running lines at practice: pic.twitter.com/OrdDRnHdCd