Πολ και Μπούκερ ξεπέρασαν Κάρι και Τόμπσον με τους 113 πόντους που έβαλαν! (pic)

Οι Σανς είναι ήδη στο 2-0 κόντρα στους Μπακς και βασικός λόγος είναι οι ασταμάτητοι, Μπούκερ και Πολ.

Ιδανικό είναι το ξεκίνημα των Σανς κόντρα στους Μπακς στους Τελικούς του ΝΒΑ. Η ομάδα του Φοίνιξ συνεχίζει την εντυπωσιακή της σεζόν και δείχνει πραγματικά ασταμάτητη.

Βασικός λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι οι Μπούκερ και Κρις Πολ έχουν κάνει μια απίθανη σεζόν. Έδεσαν από την αρχή, βρήκαν την χημεία τους και πλέον συμπληρώνουν τέλεια ο ένας τον άλλον. Τόσα χρόνια ο Μπούκερ πάλευε μόνος του και ότι έχει πλέον έναν παίκτη να στηριχθεί, έχει δημιουργήσει ένα δίδυμο πέρα από κάθε φαντασία.

Οι δυο τους στην σειρά μέχρι τώρα έχουν 113 πόντους και αυτό είναι μοναδικό. Ξεπέρασαν το... τρομαχτικό δίδυμο των Κάρι και Τόμπσον και οι πόντοι αυτοί αποτελούν ρεκόρ των τελευταίων 50 ετών. Οι δύο παίκτες των Ουόριορς είχαν 106 πόντους μαζί το 2018.

Είναι φανερό ότι το Φοίνιξ έχει δημιουργήσει ένα ζευγάρι που είναι πανέτοιμο να γράψει ιστορία και μέχρι τώρα όλα κυλούν ιδανικό για τους φετινούς φιναλίστ των Τελικών.

Chris Paul and Devin Booker (113 combined points this series so far) have surpassed Stephen Curry and Klay Thompson's record for most points by a starting backcourt through 2 games of an NBA Finals over the last 50 seasons.



Curry and Thompson had 106 combined in 2018. pic.twitter.com/HNQwnWBvHf