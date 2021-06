Αντετοκούνμπο: Μοιάζει στον ΛεΜπρόν Τζέιμς, βλέπει Χοκς και τους... διαλύει! (vids)

Ο Μάικ Μπουντενχόλζερ έχει δει ξανά αυτό το έργο. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δύο φορές διέλυσε τους δικούς τους Ατλάντα Χοκς τα playoffs. Τώρα, ο «Κόουτς Μπαντ» είναι στην άλλη πλευρά, διαθέτει αυτός τον... ΛεΜπρόν και προσπαθεί να καταστρέψει τα όνειρα των Χοκς.

Οι Ατλάντα Χοκς ήθελαν να γίνουν οι νέοι βασιλιάδες της Ανατολής. Προκάλεσαν τον «βασιλιά» ΛεΜπρόν Τζέιμς. Και ατύχησαν. Δύο φορές. Φρόντισε γι' αυτό ο Τζέιμς.

Με στατιστικά επιπέδου MVP ο Τζέιμς και οι Καβαλίερς (του) δεν επέτρεψαν στους Χοκς, των 60 και 48 νικών τις σεζόν 201-2015 και 2015-2016, αντίστοιχα.

Την πρώτη σεζόν, οι Καβαλίερς σκούπισαν με 4-0 στους τελικούς της Ανατολής, με τον Τζέιμς να έχει μέσο όρο πόντων 30.2. Μαζί μέτρησε 9.2 ασίστ και 11 ριμπάουντ!

Τη δεύτερη σεζόν (2015-2016) οι Καβαλίερς επικράτησαν ξανά με 4-0, αλλά αυτή τη φορά στον 2ο γύρο. Τι έκανε ο Τζέιμς; Είχε 24,2 πόντους, 8.5 ριμπάουντ και 7.7 ασίστ.

Ο Μάικλ Μπουντενχόλζερ προσπάθησε, αλλά δεν μπορούσε να σταματήσει τον ΛεΜπρόν. Τώρα, η μπασκετική μοίρα τον έχει φέρει στην άλλη πλευρά. Και στα χέρια του κάτι που πλησιάζει στον... ΛεΜπρόν, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

O Greek Freak κάνει πράματα και θάματα στο παρκέ. Και μπορεί οι Μπακς να μην... σκουπίσουν τους Χοκς (2-1), αλλά μοιάζει δεδομένο ότι ο δύο φορές MVP είναι ο καταλύτης της σειράς.

Με την ανοχή και των Χοκς, οι οποίοι επιμένουν να αφήνουν χώρο στον Αντετοκούνμπο να τρέξει, να μοιράσει και να κάνει τα... δικά του! Κάπως έτσι, σε τρία ματς της σειράς των τελικών της Ανατολής ο Giannis μετράει 30.6 πόντους, 10.6 ριμπάουντ και 6.2 ασίστ !

Μόνο στα τελευταία οκτώ ματς των playoffs, ο Αντετοκούνμπο καταγράφει απίθανα στατιστικά: 32.8 πόντους, 12,5 ριμπάουντ και 4.5 ασίστ.

Respect has to be put on the 2X MVP and DPOY.



Giannis in his last 8 PLAYOFF games



33 PTS - 11 REB - 4 AST

25 PTS - 9 REB - 6 AST

34 PTS - 12 REB - 9 AST

40 PTS - 13 REB - 5 AST

30 PTS - 17 REB - 3 AST

34 PTS - 12 REB - 4 AST

34 PTS - 12 REB - 3 AST

33 PTS - 14 REB - 2 AST pic.twitter.com/W8rbMnqwOr