Είναι η ώρα του Γιάννη!

Ρήγας Δάρδαλης και Χρήστος Μαρμαρινός εξηγούν πως οι μεγαλύτεροι νικητές στην ιστορία του ΝΒΑ εκμεταλλεύτηκαν τραυματισμούς για να φτάσουν στην κορυφή και τονίσουν πως ο Greek Freak πρέπει να υπερβάλλει εαυτόν γιατί οι Χοκς έχουν το αγωνιστικό πλεονέκτημα.

Στο έκτο επεισόδιο του StaggerPod by Amigos Mexican Restaurants, ο Ρήγας Δάρδαλης και ο Χρήστος Μαρμαρινός εξηγούν γιατί δεν έχει βάσει η "what if" φιλολογία και πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απλά ακολουθεί τον ίδιο δρόμο με τον Αϊζάϊα Τόμας, τον Μάικλ Τζόρνταν και τον Τιμ Ντάνκαν.



Την ίδια στιγμή αναλύουν από αγωνιστική και στατιστικής πλευράς την σειρά των τελικών της ανατολής ανάμεσα στους Μπακς και τους Χοκς, τονίζοντας πως ο Greek Freak θα πρέπει να υπερβάλλει εαυτόν, διότι η Ατλάντα είναι αυτή που υπερτερεί στα ματσαρίσματα.