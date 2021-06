Κίον Τζόνσον: O ρούκι που έσπασε το ρεκόρ στο κάθετο άλμα! (vid)

Ο Κίον Τζόνσον έκανε ένα απίθανο άλμα και διέλυσε το ρεκόρ του ΝΒΑ, στις δοκιμές πριν το ντραφτ.

Νέο ρεκόρ έχουν τα draft combine, αφού ο νεαρός Κίον Τζόνσον έκανε τα... μαγικά του. Ο νεαρός έκανε νέο ρεκόρ σε κάθετο άλμα, πηδώντας 1,20 εκατοστά από το έδαφος σε κάθετο άλμα, με την εικόνα να είναι πιο εντυπωσιακή από τους αριθμούς.

Ο Τζόνσον, που δίνεται μέσα στην πρώτη 10άδα του φετινού ντραφτ, πήγε στο δοκιμαστικά που γίνονται και εκεί εντυπωσίασε με τα προσόντα του. Όπως ήταν λογικό τράβηξε όλη την προσοχή και γύρισε αρκετά κεφάλια και μένει να δούμε που θα καταλήξει σε μερικές ημέρες από τώρα. O 20χρονος παίζει στο κολέγιο του Tenessee και την περασμένη σεζόν είχε 11, πόντους, 3,5 ριμπάουντ, 2,5 ασίστ σε 27 ματς που αγωνίστηκε.

Τελευταίες εκτιμήσεις τον θέλουν στην 9η θέση και τους Κινγκς στην επιλογή του.

NBA DRAFT COMBINE RECORD 🤯 Keon Johnson sets new record with a 48.0 inch vertical leap (via @nbadraft ) pic.twitter.com/eBYL5u6DFi

48 INCH VERT 😱🔥 Keon Johnson just set the NBA Draft Combine record for max vertical jump! (via @SECNetwork) pic.twitter.com/sgttRzuC8f