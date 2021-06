Tρολάρει ο Ντερόζαν για τους κορυφαίους παίκτες στο 1vs1: «Εγώ, εγώ και εγώ» (vid)

Ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν είχε όρεξη για πλάκα όταν του ζητήθηκε να διαλέξει τους 3 κορυφαίους παίκτες στο 1vs1.

Απολαμβάνει τις διακοπές του και χαλαρώνει μετά την αδυναμία των Σπερς να μπουν στα playoffs o NτεΜάρ ΝτεΡόζαν. Ο παίκτης των Σπερς ρωτήθηκε για τους τρεις καλύτερους παίκτες στο 1vs1 και είπε να τρολάρει λιγάκι τον κόσμο.

Δεν διάλεξε τον Κέβιν Ντουράντ, τον Τζέιμς Χάρντεν ή τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και είπε να το πάει σε άλλο επίπεδο. «Εγώ, εγώ και εγώ», ήταν η απάντηση του. Φέτος ο ΝτεΜάρ είναι unrestricted free agent και μένει να δούμε σε ποια ομάδα θα καταλήξει.

DeMar DeRozan names his top three 1-on-1 players in the league @DeMar_DeRozan 👀



