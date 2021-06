Γκραντ Χιλ: «Προβάδισμα στους Μπακς λόγω Γιάννη και Μίντλετον» (pic)

Οι αναλύσεις, πριν το Game 7 των Νετς με τους Μπακς, δίνουν και παίρνουν. Ο Γκραντ Χιλ δίνει προβάδισμα πρόκρισης στην ομάδα του Μιλγουόκι!

Σε λίγες ώρες θα ξέρουμε αν στους τελικούς της Ανατολής θα βρεθούν οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο ή οι Μπρούκλιν Νετς του Κέβιν Ντουράντ.

Πριν το τζάμπολ, μπορούν να γίνουν μόνο αναλύσεις και μία απ' αυτές, δια στόματος του Γκραντ Χιλ δίνει προβάδισμα στους Μπακς. Σύμφωνα με την ανάλυση του Χιλ, στο NBA TV, οι Μπακς έχουν το προβάδισμα, χάρη στην ανωτερότητα του δίδυμου Αντετοκούνμπο - Μίντλετον, απέναντι σε αυτό των Ντουράντ - Χάρντεν.

Και αυτό εξαιτίας της κατάστασης, στην οποία βρίσκεται ο Χάρντεν, λόγω του τραυματισμού του, στο step up που έχει κάνει ο Μίντλετον από το Game 2 και μετά, αλλά και στο γεγονός ότι ο Giannis έχει περιορίσει τα σου τριών πόντων!

