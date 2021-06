Νετς - Μπακς: Off ο Ίρβινγκ στο Game 7! (pic)

Ο Κάιρι Ίρβινγκ δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στο Game 7 των Νετς με τους Μπακς (20/6, 03:30, live στο Gazzetta).

Η σειρά των Μπακς με τους Νετς κρύβει πολλές συγκινήσεις και η πρόκριση θα κριθεί στο Game 7 (03:30, 20/6, live στο Gazzetta) στο Μπρούκλιν.

Σε αυτό το ματς η ομάδα του Στιβ Νας θα αναγκαστεί να παίξει χωρίς τον Κάιρι Ίρβινγκ που δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του στον αστράγαλο. Ο Uncle Drew τραυματίστηκε στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς, πατώντας πάνω στο πόδι του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Στιβ Νας είπε για τον γκαρντ του: «Δεν έχει τελειώσει η χρονιά για τον Κάιρι λόγω τραυματισμού, κάποια στιγμή θα επιστρέψει στη δράση».

