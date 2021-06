Μάβερικς: Τέλος μετά από 24 χρόνια ο GM Ντόνι Νέλσον

Ο Ντόνι Νέλσον, ο άνθρωπος που... έφτιαξε την πρωταθλήτρια ομάδα των Μάβερικς του 2011, δεν συνεχίζει στη θέση του GM του Ντάλας μετά από 24 χρόνια παρουσίας.

Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Έτσι και στην περίπτωση του Ντόνι Νέλσον που βρισκόταν για 24 χρόνια στους Μάβερικς.

Ήταν ο άνθρωπος που... έφτιαξε την ομάδα του 2011 που πήρε πρωτάθλημα με ηγέτη τον Νοβίτσκι, ενώ είχε διατελέσει και πρόεδρος στην ομάδα.

Τα περισσότερα του χρόνια τα πέρασε σαν GM, ενώ δούλεψε και σαν assistant GM, assistant coach πριν γίνει και πρόεδρος της ομάδας. Ήταν ένα από τα κορυφαία στελέχη που είχε δίπλα του ο ιδιοκτήτης, Μαρκ Κιούμπαν. Ο πατέρας του και θρυλικός προπονητής, Ντον Νέλσον ήταν προπονητής στο Ντάλας από το 1997 μέχρι το 2005.

Ήταν ο άνθρωπος που πίεσε τους Μάβερικς να αποκτήσουν τον μεγαλύτερο παίκτη της ιστορία τους, Ντιρκ Νοβίτσκι, αλλά και εκείνον που έρχεται με φόρα και θέλει να ξεπεράσει τον Γερμανό. Τον Λούκα Ντόντσιτς.

The Dallas Mavericks and Donnie Nelson have mutually agreed to part ways. pic.twitter.com/YRg8pF15oG