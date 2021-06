NBA: Rookie της χρονιάς ο ΛαΜέλο Μπολ (pic & vid)

Ο ΛαΜέλο Μπολ είναι ο νέος rookie της χρονιάς! O πρώτος για τη Σάρλοτ μετά το 2005 και τον Εμέκα Οκαφόρ των Μπόμπκατς και μετά τον Λάρι Τζόνσον το 1992 των Σάρλοτ Χόρνετς!

Το βραβείο κατέληξε στα χέρια του ΛαΜέλο Μπολ! Ο rookie των Σάρλοτ Χόρνετς αναδείχθηκε ο καλύτερος στην... τάξη του, αφήνοντας πίσω του τον Ταϊρίς Χαλιμπέρτον των Κινγκς και το Νο1 του Draft, Άντονι Έντουαρντς των Τίμπεργουλβς.

Η σεζόν του Μπολ διέθετε πολλά κομμάτια. Στην αρχή είχε ρόλο αναπληρωματικού, όμως τον Φεβρουάριο ο Τζέιμς Μπορέγκο του έδωσε ρόλο βασικού και ο Μπολ.... έλαμψε.

Ακόμη και ο τραυματισμός του, κάταγμα στο χέρι, δεν τον πτόησε. Επέστρεψε σε χρόνο ρεκόρ και είχε τη δυνατότητα να οδηγήσει τους Χόρνετς μέχρι τους αγώνες του play-in. Εκεί όπου ηττήθηκαν από τους Ιντιάνα Πέισερς.

Στην πρώτη του χρονιά, ο Μπολ (σε 51 αγώνες) είχε 15.7 πόντους, 5.9 ριμπάουντ και 6.1 ασίστ.

