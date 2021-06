NBA: Ο Λέοναρντ χάνει το Game 5 με τους Τζαζ, αμφίβολος για το υπόλοιπο της σειράς! (pic)

O Καουάι Λέοναρντ θα απουσιάσει από το Game 5 των Λος Άντζελες Κλίπερς με τους Γιούτα Τζαζ, λόγω προβλήματος στο γόνατο. Αμφίβολη η συμμετοχή του και στα υπόλοιπα ματς!

Συναγερμός στους Λος Άντζελες Κλίπερς! Ο Καουάι Λέοναρντ δεν θα αγωνιστεί στο Game 5 με τους Γιούτα Τζαζ (17/6, 05:00) και ενώ η σειρά, μετά το 2-2, επιστρέφει στο Σολτ Λέικ Σίτι.

Ο Λέοναρντ, ο οποίος βρέθηκε στην καλύτερη πεντάδα του ΝΒΑ, τραυματίστηκε στο γόνατο στο Game 4. Και το πρόβλημα μοιάζει ικανό να τον κρατήσει εκτός από το εγγυημένο Game 6, αλλά και από ένα πιθανό Game 7, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται αμφίβολη.

Στη σειρά με τη Γιούτα μετράει 27.2 πόντους, ωστόσο στις δύο νίκες των Κλίπερς, ο δύο φορές πρωταθλητής (με Σπερς και Ράπτορς) έχει εκτοξευτεί στους 32.5 πόντους!

Kawhi Leonard is expected to miss Game 5 against the Jazz tonight with a knee injury suffered in game 4, sources tell @ramonashelburne & me. His status for rest of series is in doubt as well.