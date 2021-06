Τζόκοβιτς: Φόρεσε φανέλα Γιόκιτς και τον συνεχάρη από το Παρίσι (vid)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έσπευσε να συγχαρεί τον Νίκολα Γιόκιτς για την ανάδειξή του σε MVP φορώντας φανέλα του στο Roland Garros.

Τι και αν ο Σέρβος τενίστας ετοιμάζονταν για τον μεγάλο ημιτελικό του Roland Garros απέναντι στον Ραφαέλ Ναδάλ...

Βρήκε τον χρόνο για να φορέσει τη φανέλα του Νίκολα Γιόκιτς και να (του) στείλει μέσω social media τα συγχαρητήριά του για την ανάδειξη σε πολυτιμότερο παίκτη της σεζόν στο NBA.

«M-V-P, M-V-P» τραγούδησε αρχικά και συνέχισε: «Είναι για τον φίλο μου, τον Νίκολα Γιόκιτς. Τον Τζόκερ. Συγχαρητήρια για το MVP σου. Το άξιζες. Σου στέλνω τα χαιρετίσματά μου από το Παρίσι και το Roland Garros. Σε κουβαλάω πάνω μου στην προπόνηση. Ελπίζω να σου φέρω τύχη στα playoffs. Τα καλύτερα φίλε μου»

Joker is MVP Congratulations Nikola, volim te brate. All the best in playoffs @nuggets @NBA pic.twitter.com/aWEs9gG21h