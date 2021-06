«Πυρά» Ντουράντ σε Ουίλιαμς για Γιάννη: «Λέει γα@@α ψέματα, δεν μπήκα ποτέ σε σύγκριση»

Ο Κέβιν Ντουράντ... βγήκε από τα ρούχα του όταν πληροφορήθηκε κάποια πράγματα που είχε πει ο Τζέι Ουίλιαμς όσον αφορά λεγόμενά του για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Ο «KD» που είδε την ομάδα του να κάνει το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών της Ανατολικής Περιφέρειας, άκουσε τον Τζέι Ουίλιαμς (παλαίμαχος μπασκετμπολίστας, ο οποίος εκτελεί χρέη αναλυτή στο ESPN) να λέει... κάτι που (υποτίθεται) του είχε εκμυστηρευτεί.

«Μην με συγκρίνεις με τον Γιάννη ποτέ ξανά. Μην με συγκρίνεις ποτέ ξανά με αυτόν τον τύπο» φέρεται να του είχε πει σε κάποιο πάρτι πριν από δύο χρόνια! Το γεγονός αυτό έκανε έξαλλο τον Ντουράντ, ο οποίος «απάντησε» σε μια ανάρτηση γράφοντας χαρακτηριστικά: «Είναι γα@@@α ψέματα! Ο Τζέι Ουίλιαμς να μην μου ξαναμιλήσει ποτέ ξανά».

Στη συνέχεια έκανε και μια δική του ανάρτηση στο twitter: «Αυτός θα κάνει τα πάντα για να προωθήσει την καριέρα του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θέλοντας να γίνει αποδεκτός από μια βιομηχανία που θα σε απορροφήσει όποτε θέλει. Αφήστε έξω από όλα αυτά και τις συζητήσεις του κ...ου για το ποιος είναι καλύτερος για την κληρονομιά και όλα αυτά τα χαζά σ...ά. Δεν μιλάω καν έτσι όπως ανέφερε».

Mans will do anything to advance their careers in this media shit, wanting to be accepted by an industry that will dispose of you whenever they please. Keep me out all that corny ass talk about whos better and legacy and all that dumb ass shit. I don’t even talk like that