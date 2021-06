Φοβερά πράγματα: Πρόταση στον Γιανγκ από σουηδική ομάδα! (pic)

Μια ομάδα από τη Σουηδία το... τερμάτισε και απηύθυνε πρόσκληση στον Τρέι Γιανγκ για να παίξει για αυτή. Ο λόγος της πρότασης.

Ο Τρέι Γιανγκ κάνει φοβερά ματς στα playoffs και οι Χοκς βρίσκονται στο 1-0 κόντρα στους Σίξερς στους ημιτελικούς Ανατολής.

Για τον σταρ των «γερακιών», φαίνεται πως υπάρχει ενδιαφέρον και από τη Σουηδία. Ναι, καλά διαβάσατε.

Η σουηδική Λουλέα μέσω twitter τον προσκάλεσε να παίξει για εκείνη και έκανε σύνδεση με τον πατέρα του, ο οποίος έφτασε πολύ κοντά να παίξει στην σκανδιναβική χώρα πριν χρόνια.

«Γεια σου Τρέι Γιανγκ. Είκοσι χρόνια πριν ο πατέρας σου υπέγραψε με την ομάδα μας, αλλά για κάποιο λόγο το συμβόλαιο τερματίστηκε πριν καν αρχίσει και ποτέ δεν τα κατάφερε στη Σουηδία.

Έχουμε τώρα κενή θέση στο ρόστερ για σένα για να τελειώσεις τη δουλειά που άρχισε ο πατέρας σου. Καλώς ήρθες!», έγραψε η ανάρτηση της ομάδας που μάλιστα τον... έντυσε με τη φανέλα της.

Hi, @TheTraeYoung!



20 years ago your dad signed a pro contract with our club (Plannja Basket). For some reason the contract was terminated before it even started and he never made it to Sweden.



We now have a roster spot open for you to finish the job your dad started.



Welcome! pic.twitter.com/avnY5dNXb5