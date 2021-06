Κλίπερς - Μάβερικς: Η υπόκλιση στον Ντόντσιτς! (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν εκπληκτικός με 46 και 14 ασίστ κόντρα στους Κλίπερς, με τους παίκτες της ομάδας του LA να του δείχνουν τον σεβασμό τους μετά το τέλος του ματς.

Οι Κλίπερς κατάφεραν να πάρουν το Game 7 κόντρα στους Μάβερικς και να αποκλείσουν ξανά την παρέα του Λούκα Ντόντσιτς, με τον Καουάι Λέοναρντ να είναι εντυπωσιακός με 28, 9 ασίστ και 10 ριμπάουντ.

Ματσάρα έκανε και ο Λούκα Ντόντσιτς με 46 και 14 ασίστ. Μετά το τέλος της αναμέτρησης όλοι οι παίκτες των Κλίπερς πλησίασαν τον Σλοβένο και του... υποκλίθηκαν για την εμφάνιση, δείχνοντας τον σεβασμό τους για όλα αυτά που έκανε κατά τη διάρκεια του ματς.

Δείτε τα όσα έγιναν μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον ηγέτη του Ντάλας, ο οποίος για ακόμη μια φορά, μάγεψε πάνω στο παρκέ και έδωσε την ψυχή του για την ομάδα του.

PG and the rest of the Clippers showed love to Luka 🤝



A great series. pic.twitter.com/yDcWk7ySAE