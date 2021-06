Λίλαρντ: Είναι κρίμα να μην πάρει ποτέ πρωτάθλημα αυτός ο παικταράς! (vids)

Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ απέδειξε ξανά γιατί είναι με διαφορά ο κορυφαίος clutch παίκτης του ΝΒΑ και το Gazzetta υποκλίνεται στον... killer που θα είναι κρίμα να τελειώσει την καριέρα του χωρίς πρωτάθλημα.

Ότι και να πεις για τον Λίλαρντ είναι λίγο. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψεις όλα αυτά που κάνει πάνω στο παρκέ ο ηγέτης των Μπλέιζερς και ειδικά όσα βλέπουν τα μάτια μας στις clutch καταστάσεις, εκεί όπου η μπάλα ζυγίζει τόνους.

O Dame κατέθεσε την ψυχή του για να χαρίσει τη νίκη στο Game 5 κόντρα στους Νάγκετς στο Πόρτλαντ, όμως οι συμπαίκτες του ήταν κατώτεροι των περιστάσεων στα κρίσιμα. Ο διαστημικός Λίλαρντ έστειλε το παιχνίδι τόσο σε πρώτη, όσο και σε δεύτερη παράταση με τεράστια τρίποντα, ενώ τελείωσε το ματς με 55 πόντους, 12 τρίποντα (ρεκόρ στην ιστορία των playoffs) και 10 ασίστ σε μια επική εμφάνιση που άξιζε να συνοδευτεί με break.

55 points. 10 assists.

👆 (that's an NBA playoff first)



12 made three-pointers.

👆 (also an NBA playoff first)



An all-time performance from @Dame_Lillard. pic.twitter.com/GSSkfONAxC