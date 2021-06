Νετς-Μπακς: Το πλήρες πρόγραμμα των ημιτελικών της Ανατολής! (pic)

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων της ημιτελικής φάσης των playoffs στο ΝΒΑ και δη οι μάχες του Γιάννη Αντετοκούνμπο και των Μπακς κόντρα στους Μπρούκλιν Νετς!

Το ερχόμενο Σάββατο (5/6) και πιο συγκεκριμένα τα ξημερώματα της Κυριακής (02:30) θα δοθεί το πρώτο τζάμπολ των ημιτελικών της Ανατολής μεταξύ των Μπρούκλιν Νετς και των Μιλγουόκι Μπακς!

Το δεύτερο παιχνίδι θα διεξαχθεί και πάλι στο Μπρούκλιν (σ.σ. έχουν πλεονέκτημα έδρας οι Νετς) όπου η παρέα του Ντουράντ θα υποδεχθεί και πάλι το Μιλγουόκι (7/6, ξημερώματα 02:00). Στη συνέχεια η σειρά θα μεταφερθεί στο Ουισκόνσιν με γηπεδούχους τους Μπακς (10/6 και 13/6 στις 22:00).

Σε περίπτωση που κάποια από τις δύο ομάδες «σκουπίσει» τη σειρά θα τελειώσει στις 13 Ιουνίου, ενώ σε περίπτωση που συνεχιστεί τα παιχνίδια θα διεξαχθούν κατά σειρά στις 15/6, στις 17/6 και στις 19/6.

The schedule is set.



