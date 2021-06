Νικς - Χοκς: Άναψαν τα αίματα μεταξύ Χοκς Νοέλ και Χιλ! (vid)

Νοέλ και Χιλ παραλίγο να πιαστούν στα χέρια στο ματς των Νικς με τους Χοκς.

Οι Χοκς κατάφεραν να κάνουν το 4-1 στη σειρά με τους Νικς και να προκριθούν στον επόμενο γύρο, σε ένα ματς που είχε πολλά νεύρα.

Αρχικά ο Τρέι Γιανγκ νευρίασε με μια κίνηση του Μπούλοκ, ωστόσο γρήγορα ηρέμησε, όμως δεν έγινε ίδιο με τους Νοέλ και Χιλ.

Ο παίκτης της Νέας Υόρκης τα... έβαλε με τον φόργουορντ των γερακιών και η κατάσταση λίγο έλειψε να ξεφύγει, αφού τα αίματα άναψαν.

Πάντως το πράγμα μαζεύτηκε γρήγορα σε μια σειρά που είχε πολλά νεύρα μέχρι να φτάσουν στην πρόκριση οι Χοκς.

Δείτε τι έγινε.

No love lost between Trae and Reggie Bullock 😅 pic.twitter.com/f4HQmxOBUb