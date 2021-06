Ο Μπραντ Στίβενς γίνεται πρόεδρος στους Σέλτικς! (pic)

Ο Μπραντ Στίβενς αποχωρεί από τη θέση του head coach των Μπόστον Σέλτικς ώστε να αναλάβει την προεδρία του οργανισμού αντί του Ντάνι Έιντζ και πλέον βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή!

Οι εξελίξεις στους Σέλτικς μετά από τον αποκλεισμό στον α' γύρο των playoffs από τους Νετς είναι ραγδαίες. Η απογοητευτική σεζόν ολοκληρώθηκε με τον πρόωρο αποκλεισμό από το Μπρούκλιν και ο Ντάνι Έιντζ αποχωρεί από τη θέση του προέδρου, δίνοντας τη θέση του στον Μπραντ Στίβενς!

Τον μέχρι πρότινος head coach των Σέλτικς που έχει πλέον αναβαθμισμένο ρόλο, αναλαμβάνοντας μεταξύ άλλων να βρει τον... αντικαταστάτη του στην άκρη του πάγκου!

Όπως ανέφερε νωρίτερα ο Adrian Wojnarowski, ο Έιντζ αποχωρεί από τους Σέλτικς όπου βρίσκεται τα τελευταία 18 χρόνια, έχοντας στο μεταξύ αναδειχτεί Παράγοντας της Χρονιάς το 2008, χτίζοντας την Big Three των Πολ Πιρς, Κέβιν Γκαρνέτ και Ρέι Άλεν που κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Celtics coach Brad Stevens will become the new head of basketball operations.



Sources tell @ShamsCharania pic.twitter.com/MkUmCPTNUp