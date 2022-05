Όταν ο Μάριο Έλι έστειλε το... φιλί του θανάτου στους Σανς! (vid)

Το γιατί; Μετά τα τέσσερα πρώτα ματς είχε φτάσει στο 3-1 και ήθελε μία ακόμα νίκη προκειμένου να πάρει το εισιτήριο των τελικών της Δύσης. Όμως οι Ρόκετς δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Με δύο συνεχόμενες νίκες σε Φοίνιξ και Χιούστον έφεραν τη σειρά στα ίσια (3-3) με τις δύο ομάδες να τα έπαιζαν όλα για όλα στο 7ο παιχνίδι στην «America West Arena» του Φοίνιξ.

Με το σκορ στο 110-109 υπέρ των Ρόκετς, ο Κέβιν Τζόνσον κλήθηκε να σουτάρει δύο ελεύθερες βολές στα 21 '' πριν από το τέλος. Μάλιστα μέχρι εκείνο το σημείο μετρούσε 20/20 από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Ευστόχησε στην πρώτη για το 110-110 και τον ίδιο να έχει 21/21 βολές αλλά αστόχησε στην 22η και το Χιούστον είχε την τελευταία επίθεση με το μέρος του. Και... κάπου εκεί είχε φτάσει η στιγμή του Μάριο Έλι, ο οποίος είχε έρθει από τον πάγκο, είχε αγωνιστεί 26 λεπτά και μετρούσε 1/2 δίποντα και 0/2 τρίποντα όσον αφορά τα σουτ εντός παιδιάς.

Με 8 δευτερόλεπτα για το τέλος, είχε «αγκυροβολήσει» στην αδύνατη πλευρά των Σανς, πήρε τη μπάλα την κατάλληλη στιγμή από τον Ρόμπερτ Χόρι και «πυροβόλησε» για το 113-110. Αμέσως έστειλε φιλί στην εξέδρα, το οποίο πέρασε στην ιστορία του ΝΒΑ ως το «φιλί του θανάτου»! Οι Ρόκετς πήραν τη νίκη και τη πρόκριση με 4-3 έχοντας ολοκληρώσει μια επική ανατροπή από το 1-3! Μάλιστα αυτή η πρόκριση σηματοδότησε και το back to back πρωτάθλημα για την ομάδα του Χιούστον!

Στο Game 7 καλύτεροι των νικητών ήταν οι Ντρέξλερ και Ολάζουον οι οποίοι είχαν από 29 πόντους ο καθένας, ενώ για τους Σανς, ο Κέβιν Τζόνσον είχε πετύχει 46 πόντους, ενώ άλλους 18 πόντους είχε ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ.

27 YEARS AGO TODAY@MarioElie1 blew the "Kiss of Death" in GM7 vs the Phoenix Suns!



The Suns had a 3-1 lead. pic.twitter.com/5xYq831x5d