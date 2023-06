Οι Φιλιππίνες ανακοίνωσαν την προεπιλογή τους για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023, με το όνομα του Τζόρνταν Κλάρκσον να ξεχωρίζει.

Ο Τζόρνταν Κλάρκσον βρίσκεται ανάμεσα στα ονόματα της λίστας των παικτών που θα απαρτίσουν την αποστολή των Φιλιππίνων για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο γκαρντ των Γιούτα Τζαζ έχει αγωνιστεί στα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετρώντας 25 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 6.5 ασίστ σε δύο αγώνες τον περασμένο Αύγουστο.

Στην προεπιλογή των Φιλιππινέζων υπάρχουν 21 παίκτες, ανάμεσά τους και ο Κάι Σότο (παίζει στους Χιροσίμα Ντράγκονφλαϊς).

Οι Φιλιππίνες έχουν κληρωθεί στον πρώτο όμιλο, με αντιπάλους τους Ανγκόλα, Ιταλία και Δομινικανή Δημοκρατία.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκινάει στις 25 Αυγούστου και ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 10 Σεπτεμβρίου.

The 21-man Gilas Pool for the FIBA Basketball World Cup 2023 🇵🇭 pic.twitter.com/YAZObOe1Cq