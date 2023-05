Η Αυστραλία κοινοποίησε την προεπιλογή της ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου με 10 NBAers αλλά χωρίς τον Μπεν Σίμονς.

Με αρκετά γνωστά ονόματα αλλά χωρίς τον Μπεν Σίμονς ανακοινώθηκε η προεπιλογή της Αυστραλίας ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου (25/8 - 10/9). Ο γκαρντ των Μπρούκλιν Νετς είχε τονίσει πως θα ήθελε να φορέσει για πρώτη φορά τη φανέλα των «Μπούμερς» αν είναι υγιής, ωστόσο δε βρίσκεται στην προεπιλογή του Μπράιαν Γκουριάν.

Εκεί υπάρχουν 10 NBAers, μεταξύ αυτών ο βετεράνος Πάτι Μιλς, ο Τζο Ίνγκλις των Μπακς αλλά και ο Τζος Γκίντεϊ, ενώ και ο Ντάντε Έξουμ, φυσικά, είδε το όνομά του στη λίστα. Θυμίζουμε πως οι Αυστραλοί έχουν κληρωθεί στον πέμπτο όμιλο, μαζί με Γερμανία, Φινλανδία και Ιαπωνία.

Αναλυτικά η προεπιλογή της Αυστραλίας

Εξέβιερ Κουκς, Ντίσον Ντάνιελς, Ματ Ντελαβεντόβα, Ντάντε Έξουμ, Σαμ Φρόλινγκ, Τζος Γκίντεϊ, Κρις Γκούλντινγκ, Τζος Γκριν, Τζο Ινγκλις, Νικ Κέι, Τζοκ Λάνταλ, Θον Μέικερ, Γουίλ ΜακΝτόουελ-Γουάιτ, Πάτι Μιλς, Κιάνου Πίντερ, Ντούοπ Ριθ, Ματίς Τάιμπουλ, Τζακ Γουάιτ.

Here is our squad for the 2023 FIBA World Cup! 🙌



We have named an extended 18-man squad that will feature 10 current NBA players - the most in our team’s history.#GoBoomers #FIBAWC #WeAreBasketball