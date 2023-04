Οι όμιλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Δείτε όλους τους ομίλους του Παγκοσμίου του 2023.

Αντίστροφα μετράμε για το Παγκόσμιο Κύπελλο που φυσικά θα έχει και τη συμμετοχή της Εθνικής μας ομάδας. Η Ελλάδα θα κοντραριστεί με ΗΠΑ, Νέα Ζηλανδία και Ιορδανία στον τρίτο όμιλο που θα γίνει στις Φιλιππίνες. Ο όμιλος μας διασταυρώνεται στη φάση των 16 με τον τέταρτο (Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Μεξικό, Αίγυπτος).

Οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο περνούν στην επόμενη φάση και μεταφέρουν τα αποτελέσματα τους σε νέο όμιλο (φάση των 16). Στη συνέχεια πάλι θα περάσουν οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο για να σχηματιστούν τα προημιτελικά που θα είναι νοκ-άουτ.

