Team USA: Φιλικά με Ισπανία και Σλοβενία στη Μάλαγα

H Team USA, εκτός από τα φιλικά με Ελλάδα και Γερμανία στο Άμπου Ντάμπι, θα παίξει και με Ισπανία και Σλοβενία στη Μάλαγα.

Ο Γκραντ Χιλ (CEO της Team USA) μίλησε για την Team USA και τόνισε πως ανυπομονεί για το ματς με την Εθνική μας ομάδα τον Αύγουστο στο Άμπου Ντάμπι σε ένα σπουδαίο φιλικό. Πλέον γνωστά έγιναν και τα υπόλοιπα φιλικά των Αμερικανών.

Εκτός λοιπόν από τα φιλικά με Ελλάδα και Γερμανία στο Άμπου Ντάμπι, θα παίξει και με Ισπανία και Σλοβενία στη Μάλαγα. Στις 12 Αυγούστου με τους Σλοβένους και στις 13 Αυγούστου με τους Ισπανούς. Τα φιλικά θα γίνουν στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Παγκοσμίου.

¡Hola España!



