Έναν ακόμη πρεσβευτή του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023 ανακοίνωσε η FIBA, με τον Πάου Γκασόλ να αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο ως μία από τις σπουδαιότερες μορφές του ισπανικού μπάσκετ.

FIBA και Πάου Γκασόλ ξεκινούν την κοινή τους πορεία μέχρι και το Παγκόμσιο Κύπελλο του 2023 που θα διεξαχθεί σε Ιαπωνία, Φιλιππίνες και Ινδονησία. Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε μέσω του επίσημου λογαριασμού της πως ο θρύλος των «ρόχα» αναλαμβάνει τον ρόλο του πρεσβευτή, δίπλα στον Λουίς Σκόλα.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ο πιο δύσκολος τίτλος που μπορεί να κατακτήσει κάποιος στο μπάσκετ. Μια ομάδα χρειάζεται χαρακτήρα, χημεία και συμπαίκτες που θα σε σηκώσουν όταν θα είσαι κάτω, για να είναι νικήτρια.

Είναι μεγάλη τιμή για εμένα να είμαι μέλος μια ομάδας μπασκετικών θρύλων και να βρεθώ με τον Λουίς Σκόλα, ένα από τους πιο δύσκολους αντιπάλους μου, σε αυτό το ρόλο του Πρεσβευτή του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023» δήλωσε ο Γκασόλ λέγοντας πόσο ζωντανές έχει τις μνήμες από τη δική του εμπειρία.

