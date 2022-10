Η Λόρεν Τζάκσον αγωνίστηκε για τελευταία φορά με την Αυστραλία. Μπροστά σε ένα κοινό 15.000 ανθρώπων. Το φινάλε της καριέρας ήταν ήταν καλογραμμένο και ονειρεμένο. Φρόντισε η ίδια γι' αυτό.

Η Λόρεν Τζάκσον δεν θα μπορούσε να... γράψει καλύτερα το φινάλε. Κάθε αθλητής αναζητεί μία γλυκιά τελευταία εμφάνιση. Κάτι εκκωφαντικό για να συνοδεύσει ένα βουβό αντίο.

Η 41χρονη Αυστραλέζα αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη φανέλα της Αυστραλίας. Και το φινάλε μπορεί να μην ήταν πασπαλισμένο με χρυσό, αφού οι «Όπαλς» είχαν αποκλειστεί στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών, ωστόσο η Τζάκσον πέρασε γύρω από το λαιμό της το χάλκινο μετάλλιο.

A fairytale finish for the Opals and the ageless Lauren Jackson who capped a memorable home World Cup with a bronze medal 🥉🇦🇺 HIGHLIGHTS 🤩👇 #FIBAWWC pic.twitter.com/Ax442XDjj5

Το ρολόι έδειχνε 2.22 για το τέλος του μικρού τελικού. Τα πάντα είχε κριθεί. Εκτός από τον αποχαιρετισμό της Τζάκσον. Η δύο φορές πρωταθλήτρια του WNBA εκτελούσε βολές. Η πρώτη ήταν εύστοχη. Το ίδιο και η δεύτερη, αν και απαιτήθηκε ένας στροβιλισμός της μπάλας.

Αλλαγή και αποθέωση! Ο κόσμος σηκώθηκε όρθιος και χειροκρότησε τη δική του Λόρεν. Για χάρη της βρέθηκαν στο γήπεδο 15 χιλιάδες θεατές. Η ίδια είχε καταλάβει τι θα συμβεί, προτού πάρει την μπάλα στα χέρια της. Μόλις ήταν η στιγμή της αλλαγής αγκάλιασε τις συμπαίκτριές της και την προπονήτριά της.

Έτσι και αλλιώς, μόλις είχε γράψει ξανά ιστορία. Μουτζούρωσε το όνομά της, για να το γράψει ξανά, με τους 30 πόντους που σημείωσε. Μόλις η δεύτερη αθλήτρια που το καταφέρνει στην τελική φάση ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η προηγούμενη ήταν η... Τζάκσον, με 31 πόντους απέναντι στη Νότια Κορέα το μακρινό 2002 όταν η Αυστραλέζα ήταν 21 χρόνων.

What a game. What a career.



The fans are on their feet as Lauren Jackson checks out after putting up 30 points for @BasketballAus in the bronze medal game. 👏 #FIBAWWC pic.twitter.com/Zu1ml5CM1C