Οι ΗΠΑ επικράτησαν με 83-61 της Κίνας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Αυστραλίας. Οι διοργανώτριες κατάκτησαν το χάλκινο μετάλλιο, 95-65 τον Καναδά στον μικρό τελικό, στο «αντίο» της Λόρεν Τζάκσον (30π.).

Οι ΗΠΑ κατέκτησαν το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών και το 11ο συνολικά, διαλύοντας την Κίνα (83-61) στον τελικό που έγινε στο Σίντνεϊ.

Το ματς κρίθηκε στην 3η περίοδο, με τις Αμερικανίδες να κάνουν ένα επί μέρους 25-14 και να παίρνουν διαφορά 21 πόντων. Η ομάδα της Τσέριλ Ριβ είχε τέσσερις παίκτριες με διψήφιο αριθμό πόντων: Γουίλσον 19, Πλαμ 17, Λόιντ 11 και Γκρέι 10, με την Σαμπρίνα Ιονέσκου να αγωνίζεται μόλις για 5 λεπτά και την Μπριάνα Στιούαρτ να έχει 9 πόντους, 6 ριμπάαουντ και 6 ασίστ σε 28:14.

🏆 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐬 𝐚𝐫𝐞 𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐭𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐲! 🏆



Team USA 🇺🇸 are the @FIBAWWC champions yet again!#FIBAWWC pic.twitter.com/yMNB77HC4h