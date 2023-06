Ο Μότλεϊ έβρισε οπαδό της Φενέρ μετά τον αποκλεισμό: «Αδελφέ, σκάσε»!

Ο Τζόναθαν Μότλεϊ πόσταρε στα social media ένα μπουκάλι κρασί από την έξοδό του μετά τον αποκλεισμό της Φενέρμπαχτσε και στη συνέχεια, άνοιξε διάλογο με οπαδό της ομάδας που τον κατηγόρησε ότι δεν έχει κανέναν σεβασμό!

Η Αναντολού Εφές ολοκλήρωσε ένα εντυπωσιακό comeback στην ημιτελική σειρά με τη Φενέρμπαχτσε, επιστρέφοντας από το -42 της ήττας στο Game 1 και σημειώνοντας τρεις σερί νίκες, σφραγίζοντας με τον πλέον εμφατικό τρόπο την πρόκριση στους τελικούς.

«Όλοι μας κορόιδευαν και έλεγαν ότι η Εφές θα πάει διακοπές μετά τους 42 πόντους» ανέφερε μετά το τέλος του αγώνα ο Εργκίν Αταμάν, ο οποίος με τη σειρά του πανηγύρισε την πρόκριση και δημιουργήθηκε ένταση με την εξέδρα.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Τζόναθαν Μότλεϊ βγήκε για φαγητό και πόσταρε ένα μπουκάλι κρασί στα social media, προκαλώντας την αντίδραση ενός οπαδού της Φενέρ στο Twitter που τον κατηγόρησε για έλλειψη σεβασμού στην ομάδα που αγωνίζεται: «Ο Μότλεϊ είναι κακός εδώ και καιρό, αλλά χειροτέρεψε στα μάτια μου απόψε. Δεν θέλω τέτοιους παίκτες που δεν είναι πιστοί στην ομάδα μου».

O 28χρονος ψηλός απάντησε: «Αδελφέ, σκάσε! Πήγα για δείπνο. Πάντα δημοσιεύω ένα ωραίο κρασί γιατί μου αρέσει να μοιράζομαι ποιο κρασί πίνω μαζί με τους φίλους μου. Έχω περισσότερο σεβασμό για αυτόν τον σύλλογο από εσάς, έτσι ταΐζω την οικογένειά μου. Είστε τρελοί; Η Φενέρ ​​με βοηθάει να ταΐσω την οικογένειά μου Παίζω σκληρά κάθε φορά που παίζω! Άντε γ...ου»!

Bro shut up. I went to dinner. I always post a nice wine cause my friends and I like to share which wine we drink. I have more respect for this club than you, this is how I feed my family, are you crazy!!! Fener helps me feed my family I play hard af every time I play!! Fuck you!