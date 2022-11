Ο Τζέιμς Γκιστ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία και τη Μπαχτσεσεχίρ.

Στην Ελλάδα τον μάθαμε από τη σπουδαία καριέρα του στον Παναθηναϊκό, εκεί όπου έμεινε από το 2012 μέχρι το 2019, χαρίζοντας εντυπωσιακές φάσεις στο κοινό των... πράσινων.

Ο Τζέιμς Γκιστ συνεχίζει να είναι πολίτης του κόσμου, αφού ανακοινώθηκε από την Μπαχτσεσεχίρ και θα δώσει λύσεις στη ρακέτα των Τούρκων, ανεβάζοντας τους επίπεδο σε μια απαιτητική σεζόν. Πριν τη Μπαχτσεσεχίρ, ο Αμερικανός ψηλός έπαιξε σε Ερυθρό Αστέρα, Μπάγερν και Βιλερμπάν.

Τη σεζόν που πέρασε, μέτρησε 5.5 πόντους και 3.2 ριμπάουντ στο γαλλικό πρωτάθλημα, ενώ είχε 8.4 πόντους και 4.1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στη Euroleague. Με τον Παναθηναϊκό πανηγύρισε 5 πρωταθλήματα Ελλάδος και 6 Κύπελλα.

✅ James Gist, Bahçeşehir Koleji'nde!



🤝🏻 Son olarak LDLC ASVEL forması giyen ABD'li oyuncu (1986, PF/C) ile anlaşma sağladık.



🙋🏻‍♂️ Welcome to our family, James!



❤💙 #FlyHighTogether pic.twitter.com/vNz0EuAFAv