Η Εφές κατάφερε έστω και δύσκολα να... σπάσει την έδρα της Γαλατασαράι επικρατώντας με 64-71 της ομάδας του Ανδρέα Πιστιόλη και πλέον έχει το προβάδισμα με 2-1 στη σειρά των ημιτελικών.

Με break ξεκίνησε την πορεία της στα ημιτελικά η Γαλατά του Ανδρέα Πιστιόλη, με break απάντησε και η πρωταθλήτρια Ευρώπης Αναντολού Εφές στο τρίτο παιχνίδι των ημιτελικών της BSL (64-71). Με αυτό το αποτέλεσμα πλέον έχει το προβάδισμα με 2-1 στη σειρά των best of five ημιτελικών του τουρκικού πρωταθλήματος.

Η γηπεδούχος Γαλατά πάτησε καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο και βρέθηκε μπροστά τόσο στο πρώτο δεκάλεπτο (18-15), όσο και στον... δρόμο προς τα αποδυτήρια (30-29). Η Εφές επέστρεψε για το +4 λίγο πριν την καθοριστική περίοδο, ενώ ο Μίτσιτς με δικό του τρίποντο στα 21'' έγραψε το 62-67 και ουσιαστικά έδωσε το σύνθημα της νίκης με 64-71.

Και οι δύο είχαν κακά ποσοστά από την περιφέρεια (25% και 29%), ωστόσο ένα σουτ τριών πόντων ήταν αυτό που έγειρε την ζυγαριά προς την ομάδα του Εργκίν Αταμάν που... ζήτησε την αποθέωσε για τον Πιστιόλη.

Πρώτος σκόρερ για την Αναντολού ήταν ο Μπράιαν Ντάνστον με 20 πόντους, ο Ελάιτζα Μπράιαντ είχε 16 και ο Μίτσιτς 13. Ο Λάρκιν έμεινε σε... ρηχά νερά στο σκοράρισμα με 9 πόντους, ωστόσο μοίρασε 10 ασίστ. Για την Γαλατά ο Ντι Μποστ είχε 14 και οι Τριμπλ, Μπλακσιρ και Καμπατσα από 11.

Επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων είναι στις 02/06 με τους μεν να αναζητούν την ισοφάριση και τους δε την πρόκριση στους τελικούς!

Τα δεκάλεπτα: 18-15, 30-29, 45-49, 64-71