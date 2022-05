Ο Εργκίν Αταμάν αποθεώθηκε από τους φιλάθλους της Γαλατάσαραϊ πριν το Game 3 των ημιτελικών και ζήτησε από εκείνους να αποθεώσουν τον Ανδρέα Πιστιόλη.

Έχει βρεθεί στον πάγκο της Γαλατασαράι στο παρελθόν, ενώ έχει δηλώσει πως είναι υποστηρικτής της. Ο λόγος για τον Εργκίν Αταμάν που κοντράρεται με την ομάδα του Ανδρέα Πιστιόλη στους ημιτελικούς του τούρκικου πρωταθλήματος και πριν λίγες μέρες κατέκτησε τη Euroleague με την Εφές.

Οι φίλαθλοι της Γαλατασαράι του έδειξαν την αγάπη τους πριν το Game 3 των ημιτελικών και τον αποθέωσαν, με τον ίδιο να το απολαμβάνει με υψωμένες τις γροθιές του, την χαρακτηριστική του κίνηση.Το Sinan Erdem στο πόδι για τον Αταμάν που το έζησε με την ψυχή του και στη συνέχεια προχώρησε σε μια εντυπωσιακή κίνηση. Ζήτησε από τον κόσμο να αποθεώσει τον Ανδρεά Πιστιόλη. Εξαιρετικός!

Δείτε το video με την αποθέωση και αυτό που ζήτησε για τον συνάδελφο του, ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά στη «Γαλατά»

Galatasaray fans welcoming Ergin Ataman.



He pointed coach @APistiolis and honored him ✨



What a scene 🔥@GSBasketbol @AnadoluEfesSK #CimbomFinalYakışırSana pic.twitter.com/NljMtDYnzj