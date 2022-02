Την απόκτηση του Ταρίκ Μπλακ ανακοίνωσε η Μπαχτσεσεχίρ, ανεβαίνοντας επίπεδο στη θέση του σέντερ.

Σημαντική κίνηση για την τουρκική ομάδα. Η Μπαχτσεσεχίρ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ταρίκ Μπλακ που θα ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας για τη συνέχεια της σεζόν. Έχει αγωνιστεί σε 50 ματς της Euroleague, μετρώντας 9,1 πόντους, 4,8 ριμπάουντ και 0,7 μπλοκ. Στο παρελθόν φόρεσε τη φανέλα της Μακάμπι και της Ζενίτ.

Τον τελευταίο καιρό έπαιξε στη θυγατρική των Νάγκετς, τους Grand Rapids Gold, όπου είχε 11,5 πόντους, 7,9 ριμπάουντ και 1,3 μπλοκ ανά παιχνίδι.

Μάλιστα βρίσκεται με την Team USA που κοντράρεται με το Μεξικό για τα προκριματικά του Παγκοσμίου.

✍ Tarik Black, Bahçeşehir Koleji'nde!



🤝🏻 NBA ve Turkish Airlines EuroLeague tecrübesi bulunan ve son olarak G-League ekiplerinden Grand Rapids Gold forması giyen uzun oyuncuyla anlaşma sağladık.



🙋🏻‍♂️ Welcome to our family, @TarikBlack25 !



