Μπαχτσεσεχίρ: Μετά τον Μπέντιλ, πήρε και Λάνγκστον Χολ (pic)

Ο Λάνγκστον Χολ ανακοινώθηκε από τη Μπαχτσεχίρ και θα κάνει παρέα στον Μπεν Μπέντιλ.

Παίκτες που έχουν περάσει από ελληνικές ομάδες συνεχίζει να παίρνει η Μπαχτσεσεχίρ. Οι Τούρκοι μετά την απόκτηση του Μπεν Μπέντιλ που αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό έκαναν δικό τους και τον Λάνγκστον Χολ που είχε αγωνιστεί σε Κολοσσό και Προμηθέα.

Ο Χολ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα ενώ την περασμένη χρονιά πάτησε παρκέ σε 21 ματς στη Εuroleague με τον Ερυθρό Αστέρα και μέτρησε 5,2 πόντους και 2.8 ασίστ με 41 στα τρίποντα.

Η ανακοίνωση της Μπαχτσεσεχίρ για τον πάικτη που είχε παίξει στα παρκέ της Basket League

🔥 Langston Hall, Bahçeşehir Koleji'nde!



🤝🏻 Geçtiğimiz sezon @EuroLeague takımlarından Kızılyıldız'ın formasını giyen oyun kurucu, artık Bahçeşehir Koleji'nin başarısı için ter dökecek.



🙋🏻‍♂️ Welcome to our family, @langston21 !



