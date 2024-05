Συναγερμός ήχησε στις τάξεις της Ζαλγκίρις, με τον Κίναν Έβανς να τραυματίζεται στο πόδι και να αποχωρεί για εξετάσεις.

Ο Κίναν Έβανς, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό για την επόμενη σεζόν, αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση της Ζαλγκίρις με την Λιετκαμπέλις, για τα play off του λιθουανικού πρωταθλήματος.

Ο Αμερικανός έπεσε στο παρκέ, έδειχνε να πονάει αρκετά, ενώ αποχώρησε άμεσα, υποβασταζόμενος και με τη βοήθεια συμπαικτών του, για να υποβληθεί σε εξετάσεις σε νοσοκομείο. Ο Έβανς τραυματίστηκε στο πόδι (αριστερό) ενώ την περασμένη σεζόν είχε υποστεί έναν επίσης σοβαρό τραυματισμό στον αχίλλειο που τον είχε κρατήσει αρκετό καιρό εκτός δράσης.

Μόλις έπεσε στο παρκέ, ο Έβανς φαίνεται να φωνάζει «γιατί ρε φίλε; Γιατί;....», προτού σπεύσει για να τον ηρεμήσει ο προπονητής του, Αντρέα Τρινκιέρι.

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για σοβαρό τραυματισμό, χωρίς να καθορίζουν τι ακριβώς έχει συμβεί.

After recovering from Achilles injury last season, Keenan Evans injured the same leg again 😬 pic.twitter.com/GWDSH981gy