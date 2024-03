Ο Άρτους Ζάγκαρς, ο οποίος ξεχώρισε με τη Λετονία στο περσινό Mundobasket αλλά αμέσως μετά υπέστη ρήξη χιαστού, αναμένεται να επιστρέψει στη δράση τον Απρίλιο.

Ο Άρτους Ζάγκαρς «έλαμψε» με την Εθνική Λετονίας στο περσινό Mundobasket όμως υπέστη ρήξη χιαστού τον Οκτώβριο και σύμφωνα με το BasketNews, αναμένεται να επιστρέψει στη δράση τον Απρίλιο.

Ο 23χρονος γκαρντ αποκτήθηκε από τη Φενέρμπαχτσε και ακολούθως δόθηκε δανεικός στη λιθουανική Γουλβς. Παρ' όλα αυτά, τραυματίστηκε σοβαρά στον αγώνα με τη Λιετκαμπέλις στις 14 Οκτωρίου και έπειτα από πολύμηνη αποχή, βρίσκεται στο τελικό στάδιο της αποκατάστασής του.

Έτσι αναμένεται να προλάβει το φινάλε της σεζόν, αλλά και το Προολυμπιακό Τουρνουά στη Ρίγα. Ο Ζάγκαρς είχε 12.4 πόντους, 7.4 ασίστ, 2.6 ριμπάουντ και 15.3 βαθμούς στην αξιολόγηση σε 25.2 λεπτά κατά μέσο όρο.



Fenerbahce's point guard Arturs Zagars, currently on loan with BC Wolves, anticipates his return to the court in mid-April or by the end of April, per the club's announcement.