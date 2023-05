Η Ζάλγκιρις Κάουνας είναι υποχρεωμένη να διεκδικήσει τον τίτλο στη Λιθουανία δίχως τον Ακίλε Πολονάρα αφού ο Ιταλός τραυματίστηκε στην ημιτελική σειρά με τη Λιετκαμπέλις.

Η Ζάλγκιρις άρχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στα ημιτελικά της λιθουανικής λίγκας κόντρα στη Λιετκαμπέλις όμως έχασε με τραυματισμό τον Ακίλε Πολονάρα.

Ο Ιταλός φόργουορντ τραυματίστηκε στον μηρό στο δεύτερο δεκάλεπτο και τέθηκε νοκ άουτ. Πλέον θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για μερικές εβδομάδες και δεν θα μπορέσει να ενισχύσει τη Ζάλγκιρις στα play-offs.

Φέτος ο Πολονάρα μετράει 6.7 πόντους και 6.2 ριμπάουντ μ.ό. στην LKL.

Unfortunately, Achille Polonara is out not only for tonight, but probably for the rest of the season. Get well soon, @ilpupazzo33! 🫶



