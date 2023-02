Η Ζάλγκιρις επικράτησε της Γιόναβα με 77-81 στον τελικό του Κυπέλλου Λιθουανίας και κατέκτησε το τρόπαιο με μπροστάρηδες του Ουλανόβας και Μπουτκεβίτσιους.

Το Κύπελλο Λιθουανίας ολοκληρώθηκε με την Ζάλγκιρις να κατακτά τον τέταρτο διαδοχικό τίτλο και τον έκτο συνολικά από το 2016 και μετά. Η ομάδα του Κάουνας αντιμετώπισε την Γιόναβα στον τελικό και παρά το ξέσπασμα του αντιπάλου, επικράτησε με 81-77.

Η Γιόναβα που είχε επικρατήσει στο δεύτερο παιχνίδι του πρωταθλήματος απέναντι στο σύνολο του Μακσβίτις έβαλε... δύσκολα όταν πήρε το προβάδισμα με 56-55 μετά το επιμέρους 23-15 της τρίτης περιόδου. Παρόλα αυτά, η τελική ευθεία ανήκε στη Ζάλγκιρις που γυρίζει στην Zalgirio Arena το τρόπαιο.

