Ο Ολυμπιακός περιμένει για τον Ταϊρίκ Τζόουνς, που βρίσκεται υπ' ατμόν από την Παρτίζαν, ενώ οι Σέρβοι αναφέρουν ότι έχει προταθεί συμβόλαιο 2,5 ετών στον παίκτη.

Το όνομα του Ταϊρίκ Τζόουνς υπάρχει στο ραντάρ του Ολυμπιακού, που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις με την υπόθεσή του στην Παρτίζαν. Η σχέση του Τζόουνς με την Παρτίζαν έχει φτάσει στα άκρα και ο Ολυμπιακός θέλει να εκμεταλλευτεί την υπόθεση, στην περίπτωση που ο Αμερικανός σέντερ των μείνει ελεύθερος.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κάνει τις επαφές τους με την πλευρά του παίκτη, εκφράζοντας το ενδιαφέρον τους και περιμένοντας να δουν αν ο Τζόουνς βγει από το συμβόλαιό του.

Μάλιστα, το ρεπορτάζ στη Σερβία από τη Mozzart πηγαίνει ένα βήμα παρακάτω. Αναφέροντας ότι ο Ολυμπιακός προσφέρει στον Αμερικανό συμβόλαιο για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Δηλαδή ως το καλοκαίρι του 2027, ενώ θυμίζουμε πως το τρέχον συμβόλαιο του Τζόουνς λήγει μόλις τελειώσει η σεζόν. Ενώ στο ίδιο ρεπορτάζ τονίζεται πως η υπόθεση οδεύει προς αυτήν την κατεύθυνση.

Φυσικά, τα πάντα πρέπει να εξελιχθούν γρήγορα, μιας και η προθεσμία της 5ης Ιανουαρίου πιέζει τις καταστάσεις. Μετακίνηση από μία ομάδα σε μία άλλη, όσον αφορά την EuroLeague, μπορεί να συμβεί μονάχα αν ο παίκτης μείνει ελεύθερος ως τότε.