Με πρόστιμο τιμωρήθηκαν για τα όσα εκτυλίχθηκαν στο παρκέ του Mediolanum Forum τόσο η Αρμάνι, όσο και οι Τεόντοσιτς και Χάκετ γλιτώνοντας τις μεγαλύτερες... καμπάνες.

Το Game 2 ανάμεσα σε Αρμάνι και Βίρτους είχε να προσφέρει στο αγωνιστικό του κομμάτι τον "ήρωα" Σαβόν Σιλντς, ενώ μετά τη λήξη του σημαδεύτηκε από το «επεισόδιο» της εξέδρας με επίκεντρο τον Ντάνιελ Χάκετ και τον Μίλος Τεόντοσιτς.

Η αρχική εικόνα έδειχνε πως η εμπλοκή ξεκίνησε από τον Ιταλό γκαρντ, ωστόσο τα νέα βίντεο που κυκλοφόρησαν διαλεύκαναν την υπόθεση. Ο Τεόντοσιτς είχε διαφωνία με οπαδό στις εξέδρες προσπαθώντας να περάσει πάνω από τα κάγκελα για να λύσει τις διαφορές του.

Τα όσα έγιναν στο Mediolanum Forum παραπέμφθηκαν στον αθλητικό δικαστή, ο οποίος αποφάσισε να τιμωρήσει με πρόστιμα τους υπεύθυνους για το συμβάν. Έτσι, Χάκετ και Τεόντοσιτς θα κληθούν να καλύψουν το ποσό των 3.000 ευρώ έκαστος, ενώ η Αρμάνι 12.000 αντίστοιχα.

