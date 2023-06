Τρομερή ένταση υπήρξε μετά το τέλος του Game 2 των τελικών της Ιταλίας με κεντρικό πρόσωπο τον Ντάνιελ Χάκετ.

Στην περιοχή της φυσούνας του Medionalum Forum εξελίχθηκε το... χάος λίγο μετά το Game 2 και τη νίκη της Αρμάνι επί της Βίρτους για το 2-0.

Επίκεντρο στην ένταση φαίνεται να είναι ο Ντάνιελ Χάκετ. Ο άσσος της Βίρτους ξέσπασε για περιστατικό που δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, ωστόσο οι συμπαίκτες του τον συγκράτησαν για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Μάλιστα, νωρίτερα φίλαθλοι της Αρμάνι επιχείρησαν να περάσουν τα κάγκελα για να πλησιάσουν στο σημείο, κάτι που αντιμετωπίστηκε άμεσα.

Σε άλλο βίντεο από διαφορετική οπτική γωνία, φαίνεται να εμπλέκεται και ο Μίλος Τεόντοσιτς που πηδά στις εξέδρες ώστε να... αναμετρηθεί με οπαδό.

Δείτε το σχετικό βίντεο

A brawl near the exit of Mediolanum Forum, as Virtus players are involved 😳



pic.twitter.com/XJvYShsXUk