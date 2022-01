Ο 29χρονος Ιταλός όλα δείχνουν ότι αποτελεί παρελθόν από την Βαρέζε και αναζητά τον επόμενο σταθμό του από τη στιγμή που εκδιώχθηκε από την προπόνηση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που καταφτάνουν από την γειτονική χώρα, ο Αλεσάντρο Τζεντίλε, δεν αποτελεί πλέον μέλος της Βαρέζε και είναι ελεύθερος να αναζητήσει την νέα του ομάδα. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο προπονητής των Ιταλών έδιωξε τον 29χρονο γκαρντ-φόργουορντ από την προπόνηση και αυτό στάθηκε ως η αφορμή για την αποδέσμευσή του.

Η Βαρέζε βρίσκεται στο 4-10 και την τελευταία θέση της κατάταξης στην Serie A, με τον Τζεντίλε σε 13 αναμετρήσεις την φετινή σεζόν να σημειώνει 14.8 πόντους, 4.9 ριμπάουντ και 3.7 ασίστ κατά μέσο όρο στο πρωτάθλημα.

Ο Τζεντίλε είναι γνώριμος στο ελληνικό κοινό από το σύντομο πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2016/17.

Alessandro Gentile has been kicked out of practice today by coach Roijakkers, can confirm report of Varesenoi.

His experience in Varese is over and Brindisi could be his next destination