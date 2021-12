Κρεμόνα: Έφτασε τα 10 κρούσματα κορονοϊού

Η Κρεμόνα έφτασε τα δέκα κρούσματα Covid-19 και η κατάσταση έχει γίνει εξαιρετικά δύσκολη.

Συνεχίζονται τα προβλήματα με τις ιταλικές ομάδες που έχουν γεμίσει με κρούσματα κορονοϊού. Μετά την Αρμάνι και τη Νάπολι, σοβαρό θέμα αντιμετωπίζει και η Κρεμόνα.

Ο σύλλογος από τηνανακοίνωσε πως πλέον υπάρχουν 10 κρούσματα κορονοϊού σε παίκτες και τεχνικό επιτελείο.

Η κατάσταση έχει γίνει πολύ δύσκολη στην Ιταλία, με τις ομάδες να βγαίνουν off λόγω των πολλών κρουσμάτων covid-19, λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα.

Italian side Vanoli Cremona announced that 10 members of the squad, between players and coaching staff, have tested positive for Covid.

It's the third Italian team to have multiple Covid cases after Olimpia Milano and Napoli.