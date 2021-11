Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: Κοντά στην έξοδο από την Βενέτσια

Λίγο πριν την έξοδο από τον ιταλικό σύλλογο φαίνεται να είναι ο Έλληνας φόργουρντ, μετά τις δηλώσεις του προέδρου.

O πρόεδρος της Βενέτσια, Φεντερίκο Καζαρίν, μιλώντας για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την ομάδα προεκειμένου να αγωνιστεί.

Ο Έλληνας φόργουορντ, που μετέβη το καλοκαίρι στην Ιταλία για λογαριασμό της Βενέτσια, αναμένεται να αποτελέσει σύντομα παρελθόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Ο Καζαρίν είπε χαρακτηριστικά: «Ο Βασίλης πρέπει να παίζει. Θα εξετάσουμε την καλύτερη λύση για αυτόν και για τον σύλλογο»

Federico Casarin, president of Reyer Venezia, said that Greek forward Vasilis Charalampopoulos needs to play and that the club and the player will find the best solution. The player is expected to leave.