Φορτιτούντο: Παραιτήθηκε ο Ρέπεσα, είχε ταχυκαρδία μετά την αποβολή του με την Ρέτζιο Εμίλια

Μετά την εντός έδρας ήττα της Φορτιτούντο Μπολόνια με 80-81 από την Ρέτζιο Εμίλια, ο Γιασμίν Ρέπεσα ανακοίνωσε στη συνέντευξη τύπου πως παραιτείται από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Πέντε λεπτά πριν το φινάλε της αναμέτρησης της Φορτιτούντο με την Ρέτζιο Εμίλια για την πρεμιέρα της Serie A, ο κόουτς Γιασμίν Ρέπεσα αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή.

Αρχικά ο Κροάτης προπονητής απολογήθηκε για την συμπεριφορά του λέγοντας πως «θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους παίκτες των ομάδων για την έκρηξη μου».

Στη συνέχεια, ο 60χρονος ανακοίνωσε την αποχώρηση του κι αποκάλυψε ότι «από την πρώτη μέρα μου εδώ, ταλαιπωρούμαι πάρα πολύ. Η καρδιά μου, μου ζητάει να συνεχίσω. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω... Αγαπώ την Φορτιτούντο Μπολόνια, αλλά αυτή η περιπέτεια τελειώνει εδώ».

Ο έμπειρος τεχνικός ανέφερε επίσης πως, αμέσως μετά την αποβολή του, είχε ταχυκαρδία στα αποδυτήρια. Όπερ σημαίνει πως η αποχώρηση του σχετίζεται πιθανότατα με ιατρικούς λόγους.

Jasmin Repesa has stepped down as head coach of Fortitudo Bologna after home loss against VL Pesaro.



Repesa said that he had tachycardia in locker room after ejection late in the game and he won’t continue as head coach of Fortitudo l