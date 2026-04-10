Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ Τζόρνταν ΜακΡέι σε συνέντευξη του στο Ισραήλ καθηλώνει με την αποκάλυψηυ για την φυγή του από τη Χάποελ Χολόν, όταν έμαθε πως ο γιός του ήθελε να αυτοκτονήσει.

Μια συγκλονιστική εξομολόγηση έκανε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Ισραήλ και στον δημοσιογράφο Τόμερ Γκιβάτι, ο Τζόρνταν ΜακΡέι, προκειμένου να εξηγήσει γιατί αποχώρησε από τη Χάποελ Χολόν. Ο 35χρονος φόργουορντ που αγωνίστηκε και στην ΑΕΚ αποκάλυψε το δράμα που βίωνε στην οικογένεια του με τον 15χρονο γιό του που ήθελε να αυτοκτονήσει!

Μέχρι το ξέσπασμα του πολέμου, ο ΜακΡέι είχε εντυπωσιακό μέσο όρο 14.4 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ ανά αγώνα στο Winners' League, ενώ στο Basketball Champions League, είχε 14,6 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ. Σε αντίθεση με πολλούς παίκτες που έφυγαν από το Ισραήλ τις τελευταίες εβδομάδες λόγω του πολέμου, στην περίπτωση του ΜακΡέι, προσωπικοί και οικογενειακοί λόγοι περιέπλεξαν την κατάσταση και τον οδήγησαν να φύγει από τη χώρα.

Όταν ρωτήθηκε για το τι τον οδήγησε στην απόφασή να φύγει από τη Χάποελ Χολόν, αποκάλυψε όσα βίωνε: «Ήταν ένας συνδυασμός πολλών παραγόντων. Ο πόλεμος ήταν ο αποφασιστικός παράγοντας στο τέλος, αλλά ακόμη και πριν από αυτόν είχα μια σειρά από άλλα γεγονότα. Πριν από τον αγώνα με τη Λε Μαν στο Champions League έλαβα ένα επείγον τηλεφώνημα από το σχολείο του 15χρονου γιου μου στις Ηνωμένες Πολιτείες, μου είπαν ότι σκεφτόταν να αυτοκτονήσει και απειλούσε να το κάνει»!

Και συνέχισε την καθηλωτική αποκάλυψη: «Στεκόμουν στο γήπεδο, λίγο πριν τον αγώνα, όταν η διευθύντρια του σχολείου του μικρού μου γιου στην άλλη άκρη του κόσμου ήταν στο τηλέφωνο και μου έλεγε ότι ο γιος μου ήθελε να αυτοκτονήσει. Ο γιος μου είναι μόλις 15 ετών και αυτό είναι ένα γεγονός που μου άλλαξε τη ζωή. Όσο κι αν θα ήθελα να συνεχίσω να παίζω μπάσκετ και να βρίσκομαι τώρα στο Ισραήλ, εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα ότι ο γιος μου χρειαζόταν τον πατέρα του στο σπίτι, ότι υπήρχαν μεγαλύτερα πράγματα από το μπάσκετ, ότι ο γιος μου χρειαζόταν τον πατέρα του στο σπίτι».

Ο ΜακΡέι αναφέρθηκε στην περίπλοκη κατάσταση που βίωνε με εξαιρετική ειλικρίνεια και συνέχισε: «Τώρα είναι μαζί μου στο σπίτι στις ΗΠΑ, περνάει λίγο χρόνο με τον μπαμπά. Για σχεδόν 15 χρόνια ήμουν πατέρας μέσω τηλεφώνου, προσπαθώντας να τον μεγαλώσω μέσω βιντεοκλήσεων, και αυτή τη φορά συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να είμαι εκεί γι' αυτόν στο σπίτι».

Όσο για το αν το κεφάλαιο μπάσκετ στο Ισραήλ για εκείνον έχει κλείσει, επισήμανε: «Φυσικά, πιστεύω ότι θα επιστρέψω στο Ισραήλ την επόμενη σεζόν. Στόχος μου είναι να φτάσω στην επόμενη σεζόν υγιής και να αποδείξω σε όλους τι αξίζω, αφού βεβαιωθώ ότι όλα είναι εντάξει στο σπίτι μου. Το κεφάλαιό μου με το ισραηλινό μπάσκετ δεν έχει τελειώσει, πιστεύω ότι έχω άλλα δύο ή τρία χρόνια να παίξω».



